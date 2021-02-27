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ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

ويقدم أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا موسم مميز بعد إعارته من صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حسم موقف أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأحمر المعار في صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن موسيماني قرر إعادة أحمد ياسر ريان في نهاية الموسم إلى صفوف الفريق.

وأوضح أن موسيماني رفض تجديد إعارة اللاعب واستعادة خدماته في الموسم الجديد بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا.

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