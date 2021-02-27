هالة صدقي: نفخت وشي في عفاريت عدلي علام وأولادي كانوا بيخافوا مني





قالت النجمة هالة صدقى، إنها نفخت وجهها بعملية فى مسلسل "عفاريت عدلى علام" عشان وشى يظهر بهذا الشكل وأخذت الشكل ده من مطربة مشهورة جدًا.









وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة "الحياة"، أن أولادى كانوا خايفين جدا من شكلى لما شافونى.





وتابعت أن فيلم "يا دنيا يا غرامى" من أفضل وأجمل الافلام لى ومن الممكن ان يكون هناك جزء ثانى وعندما عرض يوسف شاهين على المشاركة فى فيلم اسكندرية نيويورك قلت اكيد طبعا لما قالى ممكن يكون اخر فيلم له، فيما أكدت أن نور الشريف علمها "صنعة" التمثيل.







