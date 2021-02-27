خاص - آية عبد الرؤوف تستعد لطرح أغنية "بيت يجمعنا"





وأشارت إلى أنها تحضر لأغنية جديدة لـ"عيد الأم" من كلمات محمود كلازا، ألحان تيام علي توزيع كريم أسامه.





وفي نهاية حديثها قالت آيه :" انتهيت من تسجيل أغنيه دراما، ستطرح قريباً وهي من كلمات محمد جابر لحن جوليو توزيع كريم اسامه، وسيتم عرض كليب الساعه أربعه قريباً".









تستعد الفنانة آيه عبد الرؤوف، لطرح أغنية جديدة لها تُسمى "بيت يجمعنا" ، خلال الفترة القادمة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت آيه : "الأغنية من كلمات محمد جابر، ألحان آيه عبد الرؤوف، تعد هذه التجربة الآولى لي في التلحين، أتمنى أن تنل إعجاب الجمهور، توزيع انور عمرو".