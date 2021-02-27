موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على فريق إشبيلية، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.





ويواجه برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.





وستُذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية على شبكة قنوات بين سبورتس، التي تُبث الليغا الإسبانية حصريًا عبر قنواتها، وبالتحديد على قناة Bein Sports HD 3.





ويحتل البلوغرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، بينما يتواجد الفريق الأندلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.



