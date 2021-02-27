الفجر الرياضي يحاور محمد راضي المدير الفني لفريق تويوتا الياباني





في بعض الأحيان تستوقنا قصص نجاح مليئة بالمغامرات والمتاعب لكي يصل إلي الهدف المطلوب وتحقيق نجاحات في مجاله، هذة المرة لم يكن لاعب تألق في الملاعب الأسيوية ولكن هو أول مدير فني مصري يحصل على رخصة التدريب في الدوري الياباني.





كما أن في السنوات الماضية لم نرى مدربين مصريين من الصف الثاني يتولوا قيادة أندية خارج مصر لكن مؤخراً ظهر بعد النماذج المشرفة على الملاعب الأسيوية والأوروبية.



وأجرت بوابة الفجر الرياضي حواراً صحفياً مع محمد راضي المدير الفني لفريق تويوتا إف سي الياباني، كما يعد هو أول مدرب كرة قدم مصري معتمد من الأتحاد الياباني لكرة القدم، وحاصل أيضاً على دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من دولة إسبانيا، ويحق له بها العمل كمدرب في الأندلس وفي جميع أنحاء أوروبا.



إلي نص الحوار..



1- لماذا أختارت الدوري الياباني بالتحديد للذهاب والحصول على رخصة التدريب فيه؟

في الأساس أنا متخرج من كلية تربية رياضية وكنت لاعب سابق في نادي الداخلية وحدثت لي إصابة ابعدتني عن الملاعب وهي كسر في الترقوة وكسر مضاعف في الكتف، وكان أخي يعمل في مجال السياحة باللغة اليابانية فأستهوتني اللغة اليابانية وبالطبع التعامل مع الشعب الياباني الراقي عن قرب

فتوجهت إلي المركز الثقافي الياباني التابع لسفارة اليابان وتعلمت اللغة اليابانية ومن مجال العمل بالسياحة أُتيحت لي فرصة التنقل بين البلاد وخاصاً في قارة أسيا وأنتقلت في دولة اليابان، ثم بدأ أبنائي ممارسة كرة القدم في أندية هنا فعندما علم مدربي النادي أني كنت لاعب سابق ودرست في كلية تربية رياضية طلبوا أن أكون مساعد "adviser" وأخذت رخصة التدريب المعتمدة من الأتحاد الياباني باللغة اليابانية، ثم حصلت على دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من أسبانيا، وأصبحت مدرب كره قدم في نادي تويوتا الياباني.





2-ما الفارق بين عقلية اللاعب المصري واللاعب الياباني؟

اللاعب المصري مهاري بالفطرة ولكن ما ينقصه هو اللياقة البدنية والسرعة في الأداء والحفاظ على المستوى الذهني طوال المباراة ولنا مثال في ذلك

محمد صلاح في بازل وتشيلسي غير محمد صلاح في روما وليفربول، عندما أهتم بهذة النقطة أصبح من أفضل لاعبي العالم، كما أن في بعض الأحيان شعور اللاعب بأنه النجم الأوحد في الفريق ما يصعب من نتائج الفريق ويصعب من مهمة الجهاز الفني للفريق، ويحتاج اللاعب المصري إلي ثبات الحالة الذهنية طوال المباراة وليس على فترات متباعدة من المباراة والأعتراض الكثير على قرارات التحكيم، أما في اليابان اللاعب من الصغر يتمتعوا بالمهارات ويهتموا بالناحية البدنية العالية والسرعة في الأداء للفريق ككتلة واحدة، كما أن اللاعب الياباني يحاول جاهداً ثبات الحالة الذهنية طوال المباراةو يقف بسرعة عند الوقوع لأنه يعلم أنه حتى لو كان النجم الأوحد سيتم استبداله من مدربه لو أطال الوقوع خوفاً من زيادة الإصابة وتشويش تركيز اللاعبين عن المباراة.



3-هل من الممكن أن تعود للتدريب في مصر يوماً ما أم تريد استكمال المسيرة في الخارج؟

الآن أنا مستقر في اليابان، ولكن لما لا إذا جاء عرض مناسب سوف أدرس العرض وإن كان العرض يتيح لي المزيد من طموحاتي التدريبية لما لا فالطموح لا يوجد له سقف أو أرض معينة ولكن يتوجب البيئة المناسبة التي تستطيع من خلالها النجاح بالتجربة.







4-من النادي المصري الذي تحلم بتدرببه في المستقبل؟

بالطبع الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب أو الأندية التي تمتلك قاعدةجماهيرية عريضة مثل المصري والأتحاد السكندري أو الأندية صاحبة القوة التسويقية الآن في الدروي المصري مثل بيراميدز و سموحة، وبالطبع أندية الشركات إنبي، مصر المقاصة، سيراميكا كليوباترا أضافت للدوري المصري النوعية للتنافس والقوة التسويقية، وايضاً أفضل الأندية أن اتيحت لي الفرصة التي يوجد بها أستقرار وتستطيع من خلالها النجاح.





5-من وجهة نظرك الدوري الياباني أقوى أم الدوري المصري؟

عند الحكم على الدوري الأقوى ننظر إلى القيمة التسويقية للدوري والنجوم في هذا الدوري والجماهير، في مصر أظن من الأسباب في عدم حضور الجماهير فيروس كورونا بالطبع فلا يوجد جماهير في الدروي المصري، ويأتي اللاعبون الذين يريدوا الأحتراف في أوروبا من خلال اللعب في الدروي المصري، أما في اليابان أظن الدوري الياباني الآن رويداً رويداً الأقوى

بسبب أستقدام لاعبين عالميين مثل أنيستا لاعب برشلونة السابق ويوجد نجوم من البرازيل أيضاً لرفع مستوى اللاعبين اليابانيين من ناحية ورفع التسويق للدوري الياباني من ناحية أخرى، وهنا تجد المدرجات مليئة من جماهير الفريقين وهذا لا نراه في مصر على الأغلب الأندية الجماهيرية معروفة ومحددة في مصر.





6-هل الأجواء في نادي الزمالك تسمح للمدير الفني بالتألق أم عدم الأستقرار يؤثر؟

بالطبع يؤثر وبنسبة كبيرة جداً على أي إدارة فنية

أتمنى أن تنتهي هذة الأجواء في نادي الزمالك العريق.







7-من وجهة نظرك هل ترى أن حسام البدري هو الأحق بتدريب المنتخب الوطني؟

اعتقد أننا نعيش التجربة حالياً فهو مدرب قدير

وليس من أي أحد إبرام رأي معين في الوقت الحالي لأنه الرأي سواء بالسلب أو الايجاب يأتي بالعكس فيجب الوقوف خلف مدرب منتخبنا الوطني لأننا نرى من منظور خارجي ولسنا داخل اوضة اللبس وبعد انتهاء التجربة نستطيع إبداء الرأي.





8-برأيك هل موسيماني هو مدرب بحجم النادي الأهلي أم الجيل الحالي هو من ساعده في حصد البطولات؟

اعتقد ان الأهلي لا يقف على نجم معين أو مدرب بعينه، قوة الأهلي الحالية هي الأنسجام السريع بين اللاعبين والإدارة الفنية مع العلم أن اللاعبين جدد ولكن مع وجود مدرب قدير كبير بحجم موسيماني لأنه له تاريخ سابق ورائع في بطولة أفريقيا أستطاع الفوز بالبطولات تباعاً.



10- هل من الممكن أن نرى محمد صلاح جديد في الملاعب الأوروبية مستقبلاً؟

اللاعب المصري مهاري بالفطرة وعالمي ولكن إذا تم تأهيل الناحية الذهنية والعقلية الإحترافية والناحية البدنية العالية يصبح مثل صلاح وأعتقد أننا كسبنا نجم جديد في أوروبا وهو مصطفى محمد الذي سوف يسطع نجمه قريباً في أوروبا بأكملها.