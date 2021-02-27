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نشرة أخبار الدقهلية يوم الجمعة 27-2-2021.. حملات لرفع القمامة ورصف للطرق
السبت 27/فبراير/2021 - 07:19 ص
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية، امس الجمعة العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:
رئاسة حى غرب المنصورة تواصل جهودها برفع تجمعات القمامة بنطاق الحي
قامت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم الجمعة بتكثيف اعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بنطاق الحى بشكل يومى على مدار ثلاث ورديات، تحت اشراف مباشر من نواب رئيس حى غرب المنصورة محمد أنور، والاستاذة كريمة صديق عبد الغفار، ومنى المتبولى، ومحمد الغضبان مدير النظافة.
وتم الدفع بالمعدات بكافة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى خلال الوردية الصباحية للنظافة، وتم كنس ورفع الاتربة وتجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بمنطقة مساكن المجزر والمحمودية، ومنطقة شارع الجيش، ومنطقة سندوب، ومحيط مستشفى المنصورة الدولى ومساكن المرور، وشوارع العبور، وعبد السلام عارف، وشارع الترعة، والنخلة، والجلاء، وأحمد ماهر، وبورسعيد، وكلية الأداب، والجمهورية والمشاية السفلية، ومنطقة السكة الجديدة، والعباسى بكافة الشوارع الجانبية.
تأتى الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بشأن تحسين البيئة العامة وتكثيف اعمال النظافة، وضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مسيرة للقطاع الوقائي للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
انطلقت مسيرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها غد الأحد 28 فبراير والتى ستستمر لمدة أربعة أيام وتنتهى فى 3 مارس المقبل حيث جابت المسيره انحاء محافظة الدقهلية.
الجدير بالذكر أنه سيتم تطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والاطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بأن التطعيم آمن وبالمجان.
ووجه الدكتور سعد مكى - وكيل الوزارة الشكر لكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة الدقهلية على عهدها دائما في التقدم ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.
رصف 3 طرق بغرب المنصورة
تابع المحاسب محمدعبدالباقى رئيس حى غرب المنصورةمع مسئولى الطرق بحى غرب المنصورة، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية، وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف.
وفي هذا الصدد تابع رئيس حى غرب المنصورة معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتى من ضمنها رصف شارع الفراش، والشيمى، وكريازى، وشارع السلاب من شارع عبد السلام عارف، على مساحة ١٢٠٠٠متر مسطح، كما تم تزويد كافة الشوارع التى تخضع لأعمال الرصف ببلاعات لتصريف مياة الأمطار.
ووجه رئيس حي غرب المنصورة، مسئولى الطرق بحى غرب بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بمد شبكات البنية التحتية، من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، وغيرها، قبل بدء أعمال الرصف، مع وضع الشوارع التى تخدم اكبر قطاع وتحقق الصالح العام بأولويات خطة الرصف القائمة، مع المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال والوقوف على أية معوقات لسرعة حلها.
وأكد رئيس حي غرب المنصورة، إنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
وأوضح عبدالباقي أن ذلك يأتي على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة
والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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