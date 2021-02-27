نشرة أخبار الدقهلية يوم الجمعة 27-2-2021.. حملات لرفع القمامة ورصف للطرق

شهدت محافظة الدقهلية، امس الجمعة العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:

رئاسة حى غرب المنصورة تواصل جهودها برفع تجمعات القمامة بنطاق الحي

قامت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم الجمعة بتكثيف اعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بنطاق الحى بشكل يومى على مدار ثلاث ورديات، تحت اشراف مباشر من نواب رئيس حى غرب المنصورة محمد أنور، والاستاذة كريمة صديق عبد الغفار، ومنى المتبولى، ومحمد الغضبان مدير النظافة.





وتم الدفع بالمعدات بكافة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى خلال الوردية الصباحية للنظافة، وتم كنس ورفع الاتربة وتجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بمنطقة مساكن المجزر والمحمودية، ومنطقة شارع الجيش، ومنطقة سندوب، ومحيط مستشفى المنصورة الدولى ومساكن المرور، وشوارع العبور، وعبد السلام عارف، وشارع الترعة، والنخلة، والجلاء، وأحمد ماهر، وبورسعيد، وكلية الأداب، والجمهورية والمشاية السفلية، ومنطقة السكة الجديدة، والعباسى بكافة الشوارع الجانبية.



