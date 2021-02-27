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صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

السبت 27/فبراير/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، على ملف عدم تجديد التوسني فرجاني ساسي لنادي الزمالك.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو كان فرجاني ساسي سيتجدد للزمالك فلماذا لم يجدد حتى الوقت الجاري".

وتابع: "فرجاني ساسي لو قرر التجديد سيجدد في الوقت الجاري ولكن أعتقد أنه لن يجدد بسبب عدم تجديده حتى الآن".

وتابع: "موقف فرجاني ساسي لا يشبه موقف رحيل أحمد فتحي عن الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز، وأحمد فتحي كان محدد موقفه بالرحيل إلى بيراميدز لتحقيق مكاسب مادية بسبب تقدم عمره".

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