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بعد نجاته من الحادث.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ السيسي وبن سلمان

السبت 27/فبراير/2021 - 12:45 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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توجه الإعلامي عمرو أديب، بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لسؤاله عنه عقب تعرضه لحادث السير، قائلا: "بشكر الرئيس السيسي على السؤال والرعاية جزيل الشكر".

وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، عن تقديره لسؤال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وكذلك الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "بشكرهم على السؤال".

وأكد أن الناس كانت سبب كبير في تحسن حالته بشكل يومي، مضيفا: "الناس كانت حلوة وكويسة أوي معايا.. وكانت عاملة ليا حالة من البهجة.. ولا استطيع إلا أن أسجد لله باكيا على الطبطبة اللي شعرت بها من الجميع".

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