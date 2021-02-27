"عاوز الناس تفهم".. السيسي يوجه رسالة للمواطنين (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال الطرق والمحاور في شرق القاهرة وناقش المشرفين في تفاصيل تنفيذها.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ العمال، أثناء جولته،: "أنا بعمل كل الحجم ده من الكباري والطرق ليه؟، الهدف منه إيه؟.. الهدف منه هو تحرير الحركة عن طريق إقامة المحاور الموازية، عاوز الناس تفهم إحنا بنعمل كل ده ليه".





وتابع الرئيس السيسي،: "شرق القاهرة كله فيه 4 أو 5 ملايين، وكده إحنا هنحل المشكلة فيه خالص، هنخلي العربية تتحرك في لا زمن".



