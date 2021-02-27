وزير الآثار يكشف تفاصيل جديدة عن تشغيل المتحف المصري الكبير (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنهم يستهدفون الانتهاء من العمل في المتحف المصري الكبير خلال الـ 6 شهور القادمة، منوها بأن موعد حفل افتتاح المتحف مرتبط بوضع جائحة كورونا على مستوى العالم.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يريدون إقامة حفلا كبيرًا بافتتاح المتحف يحضره زعماء وملوك العالم، منوها بأنهم سيعلنوا خلال أيام اختيار تحالف كبير سيتولى تقديم الخدمات بالمتحف.



