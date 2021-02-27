شاهد.. وزير السياحة والآثار: "لن يتم فتح فاترينة توت عنخ آمون للتصوير"

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل التصوير مع قناع توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن هناك تقريرًا من علماء مصريين وألمان توصل إلى عدم فتح فاترينة توت عنخ آمون إلا بعد نقله للمتحف المصري الكبير.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يتم فتح "فاترينة" توت عنخ أمون منذ 2025 وحتى الآن، ومن يريد التقاط صورة يقف بجانب الفاترينة من الخارج، منوها بأنه تلقى عروض بعشرات الآلاف من الدولارات من قنوات في دول كبرى لتصوير القناع خارج الفاترينة وتم رفض هذه العروض.



