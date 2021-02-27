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فى عيد ميلاده.. تعرف على الواجب الوطني الذي بذله محمد عوض فى حرب الاستنزاف

السبت 27/فبراير/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمد عوض، ويعد واحداً من أهم نجوم جيله، واستطاع أن  يخلد ذكراه بأعماله المميزة.

وقال المخرج عادل عوض ابن الراحل محمد عوض،"خلال هزيمة 67 ارتدى والدى ملابس تشبه ملابس الجنود واصطحبنى وذهبنا على الجبهة بالسيارة، وكان الفلاحون يقفون قبل المنطقة الممنوعة ومعهم أقفاص الخضراوات والفاكهة يريدون توصيلها للجنود، وكان أبى يأخذ هذه الأقفاص ومعها جراكن مياه وينقلها بالسيارة مسافة 20 كيلو لتوصيلها للجنود بالسويس ويعود بالعساكر الجرحى، وكتب لعمتى خطابًا بمديونياته وماله وما عليه من أموال لأنه لم يكن يضمن أنه سيعود حيًا"

وتابع :" وطوال فترة حرب الاستنزاف كان يذهب بفرقته على الجبهة ليقدم عروضًا للجنود، وسافر ليعرض للجنود فى حرب اليمن، وتعرض للموت، كما أنه عندما عرض فى أمريكا حذرته  الشرطة الأمريكية وجعلته يكتب إقرارًا على نفسه بتحمل المسؤولية عن العرض، وتعرضت الفرقة لحادث انقلاب الأتوبيس بعد انفجار الكاوتش وجرح نبيل الهجرسى، وظلت هذه العلامة فى وجهه"


يذكر أن محمد عوض قدم العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».



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