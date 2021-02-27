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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 27/فبراير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه فريق برشلونة نظيره إشبيلية اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقام مباراة برشلونة وإشبيلية في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق البارسا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراخوا، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي.

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