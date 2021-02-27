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شيرين رضا: "عشت قصة حب مع شاب عمره 28 سنة"

السبت 27/فبراير/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة شيرين رضا، إن آخر قصة حب ربطتها بشخصه اسمه محمد وهو عنده 28 سنة.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بقناة "أون إي" إلى أنها شخصية تميل إلى الانطواء والبقاء في المنزل معظم الأوقات.

وأضافت أن أول قصة حب لها كان عمرها آنذاك 11 سنة، مشيرة إلى أنه كان يسمى "عادل" وكان حلو وقمر وانجذبت له بحد قوله.

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شرين رضا الفحر الفني ابلة فاهينا

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