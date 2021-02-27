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الكشف عن مدة غياب نجم مانشستر يونايتد عن الملاعب

السبت 27/فبراير/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وجه النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة لجماهير فريقه بشأن إصابة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا الذي سيغيب لبضعة أسابيع أخرى عن الملاعب بسبب إصابته في الفخذ.

وأشارت شبكة بي تي سبورتس البريطانية إلى أن بول بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد منذ تعادل الفريق مع إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل منهما في السادس من شهر فبراير الحالي.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن بوجبا لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة لمانشستر يونايتد ومن المتوقع أن يغيب لعدد مباريات أكثر بسبب إصابته.

وألمحت الشبكة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيواجه تشيلسي في مبلراة قوية يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعن فترة غياب بوجبا عن الملاعب، قال سولسكاير في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية:" بول بوجبا لا يزال مصاباً لبضعة أسابيع قادمة".

وأضاف:"بالنسبة لسكوت ماكتوميناي ودوني فان دي بيك وإدينسون، نأمل بأن يكونوا جاهزين في مباراة عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً :"بالنسبة إلى جيمس، فسيتعين علينا فحصه لمعرفة حجم إصابته".

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