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عمرو الليثي يقدم هدية لـ"هالة صدقي" على الهواء.. تعرف عليها

السبت 27/فبراير/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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قالت النجمة هالة صدقي، إنها تحب الكلاب جدًا لأنها كائنات محترمة وعاملين مشاكل مع جيرانها، كما أنها تحب الهدايا فيما قام عمرو الليثى باهدائها هدية عبارة عن صندوق به عروسة على شكل كلب. 

وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، أن أهم شئ عندها أولادها حاليًا، مضيفىة: "أنا واخده قرار نهائى بعدم الرجوع إلى والدهم". 

وتابعت بعدما ما قام بنشره على السوشيال ميديا لن اعود له وهو من الممكن ان يقوم بالطلاق وهو فى امريكا ولكنه يرفض وانا مصرة,

وعبرت عن دهشتها قائلة: "مش عارفة لماذا هو متمسك بى ولكنه اساء لى بشدة وانا عمرى ما اسجن ابو اولادى ، واتمنى له التوفيق".


عمرو الليثي يقدم هدية لـ"هالة صدقي" على الهواء.. تعرف عليها
عمرو الليثي يقدم هدية لـ"هالة صدقي" على الهواء.. تعرف عليها
عمرو الليثي يقدم هدية لـ"هالة صدقي" على الهواء.. تعرف عليها
عمرو الليثي يقدم هدية لـ"هالة صدقي" على الهواء.. تعرف عليها

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هالة صدقي فنانة الليثي

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