نشرة أخبار البحيرة الجمعة 26-2-2021.. افتتاح 16 مسجداً بتكلفة 17 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة، عددًا من الأحداث الهامة، أمس الجمعة، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:





افتتاح 16 مسجدًا بتكلفة 17 مليون جنيه بالبحيرة

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإفتتاح وأداء صلاة الجمعة بمسجد الصديق بقرية سحالي بمركز أبو حمص والمقام على مساحة 120 متر وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، وتناولت خطبة الجمعة للدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف اخلاق رسول الله التى يجب علينا التأسى بها وكذا فضل عمارة وبناء المساجد.





يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجد جديد اخر بنطاق مراكز ادكو ودمنهور وايتاى البارود وحوش عيسى والدلنجات وكفر الدوار بتكلفه إجمالية بلغت 17 مليون و428 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





والمساجد هى "مسجد الشلبى بقرية 8 مركز إدکو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 318 متر وبتكلفه اجماليه مليون و178 ألف جنيه، مسجد زراعة قريه 7 ادكو تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه اجماليه 400 ألف جنيه، مسجد الرجال بقريه كوم بلال مركز ادكو والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 142 متر وبتكلفه اجماليه 400 ألف جنية، مسجد عزبه قنديل بالتوفيقية إيتای البارود تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحه 259 متر وبتكلفه اجماليه 400 الف جنية".





بالإضافة إلى "مسجد الوسطاني بعزبه الوکیل دمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 317 متر وبتكلفه اجماليه مليون و500 الف جنيه، مسجد أبو القاسم بقرية الملهطانی بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 147متر وبتكلفه اجماليه 200 ألف جنيه، مسجد الطنطاوي العربي بقرية البساتين بدمنهور بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 228متر وبتكلفه اجماليه 150 الف جنيه، مسجد عزبة المأمور العمرية بدمنهور بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 200 متر وبتكلفه اجماليه 1،3 مليون جنيه".





كما تم افتتاح مسجد مظهر بقرية مظهر زاوية غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 227 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون جنيه، مسجد الشهداء بقرية یادم غزال بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 309 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون و500 الف جنيه، مسجد النور بقرية أبو الشقاف حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 165 متر وبتكلفه اجماليه 900 ألف جنيه، مسجد عباد الرحمن بقرية نجع غرابيل الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 267 متر بتكلفة 150 الف جنيه، مسجد الوسطانى بقرية إیبیا الحمرا الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 363 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون و100 ألف جنيه، مسجد السراج بقرية العلامية الكبری الدلنجات والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 457 متر وبتكلفه اجماليه 2 مليون جنيه، مسجد التوحيد بقرية لطفی کوم اشو کفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 270 متر وبتكلفه اجماليه مليون و350 ألف جنيه.





غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية في كفر الدوار والنوبارية

من جانب آخر أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، قامت بالمرور على مقار الدروس وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 مراكز عبارة عن 2 مقر بمنطقة الحدايق بكفر الدوار وآخر بالنوبارية.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.



