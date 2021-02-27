موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، غدًا الأحد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويمتلك المارد الأحمر في رصيده 21 نقطة من 9 مباريات، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، حيث فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، ولم يخسر حتي الآن، وله 4 مباريات مؤجلة.





بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في ست مباريات، وخسر في 5 لقاءات.



