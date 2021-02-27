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معروف يوسف يحل أزمته مع الزمالك

السبت 27/فبراير/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات أزمة النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق للزمالك والحالي للبنك الأهلي.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن معروف يوسف رحب بحل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بشكل ودي مع الزمالك والتي تصل إلى ١٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على تقاضيه ٣ ملايين و٨٥٠ ألف جنيه وتنازله عن باقي مستحقاته حبا للزمالك.

وشدد على أن الزمالك اتفق مع اللاعب على حصوله على المبلغ منتصف الأسبوع المقبل، وقرر اللاعب صرف النظر عن تقديم شكوى ضد النادي.

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