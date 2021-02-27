تعرف على حقيقة تدهور الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

كشفت صفحة الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، عن آخر تطورات حالته الصحية، لافتة إلى أنه بخير داعية الله أن يتم شفائه.





وقالت الصفحة: "نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد.. نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر".



