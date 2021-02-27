بعد الضربات الأمريكية.. بايدن: "إيران لن تفلت من العقاب"

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على بعض المواقع التابعة لمليشيات إيرانية في سوريا.





وقال "بايدن"، تعليقا على هذه الضربات: "إيران لن تفلت من العقاب".



