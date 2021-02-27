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بعد الضربات الأمريكية.. بايدن: "إيران لن تفلت من العقاب"
السبت 27/فبراير/2021 - 02:36 ص
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على بعض المواقع التابعة لمليشيات إيرانية في سوريا.
وقال "بايدن"، تعليقا على هذه الضربات: "إيران لن تفلت من العقاب".
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تفاصيل الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على بعض الفصائل الموالية لإيران في سوريا.
وقال البنتاجون في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن القوات الأميركية قصفت بتوجيه من بايدن منشآت لميلشيا مدعومة من إيران في سوريا.
وأضاف، أن الغارة الأميركية في سوريا رد على استهداف التحالف والأميركيين في العراق، ودمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء.
وشدد على أن الغارة رسالة واضحة بأن بايدن سيتحرك لحماية الأميركيين والتحالف.
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