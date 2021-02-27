Advertisements

ختام فعاليات لقاء "نجاحات الشباب الإفريقي»" بالأعلى للثقافة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

 

اختتمت فعاليات اللقاء الثقافي الذي افتتحت فعالياته بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان: "نجاحات شبابية إٔفريقية على أرض مصرية".


وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، وشارك فيها كل من: آمنة فزاع مندوبة الجمعية الإفريقية من دولة "السودان"، وحنة بيتر من دولة "جنوب السودان" (مبادرة أيادي الأمل)، وجبرين عبد الله من دولة "تشاد" (الاتحاد العام للطلاب الأفارقة).


فيما شارك "مصر": حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان الشافعي (مبادرة لغتي إفريقية).


وأوضحت آمنة فزاع أن الجمعية الاإفريقية أو (اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي)، تُعد منظومة وطنية مصرية إفريقية تعمل في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون المصري، وتندرج لوائح وقوانين الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي بإشهار التضامن الاجتماعي وإشراف الخارجية المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثقافة الاوبرا

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة تدهور الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد نجاته من الحادث.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ السيسي وبن سلمان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 8 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة: لدينا خطة طوال العام بمناسبة إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي

أشرف محمود: مصر تعزز انتمائها لقارتها من خلال مهرجان أسوان للثقافة (فيديو)

بث مباشر.. انطلاق فعاليات أول جلسات ملتقى الشباب العربي الإفريقي

مصممة أزياء كرمها السيسي: الشباب لديهم قدرة على إحداث تغيير

أحد المشاركين بملتقى الشباب: التعليم كان عاملًا رئيسيًا في تحقيق حلمي

10 أمسيات أدبية للأعلى للثقافة في رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»