ختام فعاليات لقاء "نجاحات الشباب الإفريقي»" بالأعلى للثقافة
اختتمت فعاليات اللقاء الثقافي الذي افتتحت فعالياته بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان: "نجاحات شبابية إٔفريقية على أرض مصرية".
وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، وشارك
فيها كل من: آمنة فزاع مندوبة الجمعية الإفريقية من دولة "السودان"،
وحنة بيتر من دولة "جنوب السودان" (مبادرة أيادي الأمل)، وجبرين عبد
الله من دولة "تشاد" (الاتحاد العام للطلاب الأفارقة).
فيما شارك "مصر": حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان الشافعي (مبادرة لغتي إفريقية).
وأوضحت آمنة فزاع أن الجمعية الاإفريقية أو
(اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي)، تُعد منظومة وطنية مصرية إفريقية تعمل في
جمهورية مصر العربية وفقا للقانون المصري، وتندرج لوائح وقوانين الجمعية الإفريقية
اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي بإشهار التضامن الاجتماعي وإشراف الخارجية
المصرية.
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