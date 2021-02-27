ختام فعاليات لقاء "نجاحات الشباب الإفريقي»" بالأعلى للثقافة

اختتمت فعاليات اللقاء الثقافي الذي افتتحت فعالياته بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان: "نجاحات شبابية إٔفريقية على أرض مصرية".





وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، وشارك فيها كل من: آمنة فزاع مندوبة الجمعية الإفريقية من دولة "السودان"، وحنة بيتر من دولة "جنوب السودان" (مبادرة أيادي الأمل)، وجبرين عبد الله من دولة "تشاد" (الاتحاد العام للطلاب الأفارقة).





فيما شارك "مصر": حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان الشافعي (مبادرة لغتي إفريقية).





وأوضحت آمنة فزاع أن الجمعية الاإفريقية أو (اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي)، تُعد منظومة وطنية مصرية إفريقية تعمل في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون المصري، وتندرج لوائح وقوانين الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي بإشهار التضامن الاجتماعي وإشراف الخارجية المصرية.