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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات السبت

السبت 27/فبراير/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تنطلق الجولة 24 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بثلاثة مواجهات، حيث يلتقي سبازيا مع بارما، وبولونيا ضد لاتسيو، ويحل يوفنتوس ضيفاً على هيلاس فيرونا.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة بلقاء يجمع بين تورينو وساسولو أمس الجمعة، إلا أن المباراة تم تأجيلها.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة 24 على النحو التالي.

1- إنتر ميلان 53 نقطة.
2- ميلان 49 نقطة.
3- يوفنتوس 45 نقطة.
4- روما 44 نقطة.
5- أتالانتا 43 نقطة.
6- لاتسيو 43 نقطة.
7- نابولي 40 نقطة.
8- ساسولو 35 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 34 نقطة.
10- سامبدوريا 30 نقطة.
11- جنوى 26 نقطة.
12- بولونيا 25 نقطة.
13- أودينيزي 25 نقطة.
14- فيورنتينا 25 نقطة.
15- بينيفينتو 25 نقطة.
16- سبازيا 24 نقطة.
17- تورينو 20 نقطة.
18- كالياري 15 نقطة.
19- بارما 14 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

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