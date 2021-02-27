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هالة صدقي: "أحمد زكي ايده مرزبة وبكيت لما أعدنا تصوير مشهد ضربي بالقلم"

السبت 27/فبراير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة هالة صدقي، إن النجم الراحل أحمد زكى ضربها "قلم" في مشهد من فيلم الهروب، مضيفة: "ايده مرزبة وبالفعل وشى ورم واتألمت بشدة".


وتابعت أثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثي على شاشة" الحياة": "جاء الماكير وقال لي هنعيد المشهد تانى لانه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللي كنت مركبها طارت.. واضطرينا نعيد المشهد تانى وبكيت لأنى هضرب قلم تاني من احمد زكى.


يذكر أن علاقة الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، شهت مؤخرًا توترًا شديدًا حيث طلب منها إجراء تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينهما في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لجأت للقضاء بعد ذلك، واتضح أنهما أبنائه بالفعل.


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هالة صدقي الهروب احمد زكي

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