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خبر سار في الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم الطاقم الطبي في الأهلي قراره وحدد موعد جاهزية نجم الفريق وليد سليمان وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن وليد سليمان سيصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات مع المارد الأحمر وذلك خلال أسبوع.

وأوضح أحمد أبو عبلة أن وليد سليمان يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي تم وضعه له وبات قريبا للغاية من المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

ويعتبر وليد سليمان من العناصر التي يدفع بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الشوط الثاني أثناء المباريات وذلك من أجل الاستفادة من خبراته.

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