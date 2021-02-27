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"الحزب العربي": "حياة كريمة" تعطي للعالم درسًا في حقوق الإنسان

السبت 27/فبراير/2021 - 03:18 ص
وائل حنفي
وائل حنفي
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أشاد الحزب العربي برئاسة الشيخ علي فريج رئيس الحزب اليوم بإدراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، إذ تعتبر هذه الخطوة الغير مسبوقة بإدراج مبادرة مصرية خالصة ضمن منصات الأمم المتحدة تقدمًا وإنجازًا كبيرًا تحققه مصر ووزارة التخطيط وشباب البرنامج الرئاسي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطة الإستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية وتوفير الخدمات للقرى الأكثر إحتياجًا.

وأفاد وائل حنفي الأمين العام للحزب العربي بأن التسجيل بمنصة الأمم المتحده له معايير وضوابط خاصة إذ يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط كأن تكون محددة الأهداف، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، قائمة على أساس الموارد المتاحة، ولها مدة زمنية محددة وهي المعايير التي وجدت بمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف حنفي أن المبادرة تلتقي مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في 7 أهداف وهي الهدف الأول "المتعلق بتخفيف حدة الفقر"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "جودة التعليم"، والهدف السادس "المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات المستدامة" بالإضافة إلي مواكبتها لخطة مصر 2030.

وأكد الأمين العام للحزب العربي أن إدراج مبادرة "حياة كريمة" لدى منصة الأمم المتحدة يعتبر درسًا ورسالة قوية من مصر والقيادة السياسية للعالم أجمع في "حقوق الإنسان" الفعلية على أرض الواقع وليست الحقوق المزعومة والشعارات الجافة من الأفعال، تجهض بها كل الإدعاءات والإفتراءات التي يدعيها البعض تجاه مصر.

ويؤكد الحزب من خلال خطواته وتحركاته على تحمله المسؤولية نحو دعم المبادرة بكل طاقاته ومجهودات شبابه وقياداته من خلال خطة موسعة يشارك بها الحزب مشاركة فعالة ومؤثرة تدعم نجاح المبادرة بناء على دعوة القيادة السياسية لتحمل كل شركاء الوطن لمسؤلياتهم من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

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