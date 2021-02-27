آخر تطورات مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي التوقيع على عقد جديد حتى الآن.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان تريد حسم موقف مبابي من التجديد في أسرع وقت.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان أبلغ مبابي بضرورة توضيح موقفه من التجديد عقب نهاية مباراة العودة أمام برشلونة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها يوم 10 مارس المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرى أنه لا يمكن تأجيل قضية تجديد مبابي لفترة أطول وأنه يجب على النجم الفرنسي أن يستجيب لعرض التجديد الذي قدمه له النادي الباريسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات لتجديد عقد نجم الفريق البرازيلي نيمار لكن النادي الباريسي يخطط للاحتفاظ بكلا من نيمار ومبابي معًا حتى نهاية مونديال 2022 على الأقل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لا ينوي السماح لمبابي بالرحيل مجانًا عقب نهاية عقده لذلك يريد معرفة موقفه من الرحيل عن صفوف النادي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يسعى لطرح مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 180 مليون يورو في حالة إذا اتخذ قرار بعدم تجديد عقده.



