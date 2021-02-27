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إبراهيموفيتش يُطلق تصريح «قصف جبهة» مجددًا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أطلع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، تصريح جديد يشير لفخره الشديد بنفسه عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تصريح مثير من زلاتان إبراهيموفيتش عبر الانستقرام
ونشر إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي عبى حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لنفسه، وكتب عليها "إذا لم أكن رمزًا فمن سيكون؟".

من جانبه نجح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ(39 عامًا) هذا الموسم في إحراز 16 هدفًا ومنح تمريرتين حاسمتين خلال 20 مباراة مع ميلان في مختلف البطولات.

وفي سياق آخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي ميلان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

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