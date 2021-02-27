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"اغتصاب وقتل على يد الأقارب".. 5 ضحايا وأسبوع دموي في محافظة الجيزة

السبت 27/فبراير/2021 - 07:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهدت محافظة الجيزة، خلال الأيام السابقة، العديد من جرائم القتل، تعددت أسبابها ما بين الاغتصاب والخلافات الأسرية والخلافات بسبب "توك توك"، وكما تنوعت الأسباب، تنوعت طرق تنفيذ الجرائم، ما بين الخنق، واستخدام السلاح، إلا أن النهاية كانت واحدة، وهي الموت للضحايا.

وترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.

بسبب الديون.. مقتل شاب الصف
مطلع الأسبوع، شهد مركز الصف بجنوب الجيزة، واقعة مقتل شاب على يد أحد الأشخاص نتيجة سداد دين عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة التي تمت داخل منطقة زراعية بالصف، حيث تبين أن الشاب يدعى "محمود أحمد" يبلغ من العمر ١٨ عامًا، واستدرجه أحد الأشخاص للتخلص منه بسبب دين عليه.

كان والد المجني عليه قد اشترى "توك توك"، للعمل عليه لكي يرزق من المال الحلال، إلا أن الديون تراكمت على الشاب سائق "التوك توك"، وكان يتهرب من أصحاب "التوك توك"، وعندما ألح أصحاب الدين في طلبه، استدرج نجل صاحب "التوك توك" إلى منطقة زراعية وسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض.

الشاب الذي كان يشهد له الجميع بأنه طيب الخلق ولا يفتعل المشاكل، ويساعد أهله في تحمل أعباء الحياة، عُثر على جثته بعد ٣ أيام من مقتله، وتم العثور عليها مصادفة عندما كان أحد رعاة الأغنام يرعى غنماته التي دخلت إلى هذه الأرض، فدخل خلفها ليجد الجثة.
أزمة نفسية.. انتحار سيدة أوسيم
ثاني الحوادث في هذا الأسبوع، كانت بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، حيث انتحرت سيدة نتيجة مرورها بأزمة نفسية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل انتحار سيدة في عقدها الثاني من العمر إثر سقوطها من الطابق الرابع من العقار بأوسيم.

قتل شاب الوراق على يد عمته
وشهدت منطقة الوراق جريمة بشعة تحول فيها الدم إلى ماء، حيث اشتركت سيدة ونجلها في قتل ابن شقيقها، في الشارع أمام المارة.

وباشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة التحقيق مع المتهم ووالدته، في قتل ابن شقيقها والشروع في قتل النجل الثاني بالوراق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم سدد لأحد المجني عليهما طعنتين نافذتين بالصدر، والآخر طعنة نافذة بالصدر، ونُقلا إلى المستشفى، وفارق أحدهما الحياة، بينما يرقد الثاني بغرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه الأول، كان متزوجًا من شقيقة المتهم، وأن زوجته توفيت منذ 7 أشهر وعقب وفاتها وقعت خلافات بين أسرتها وزوجها على حضانة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، كما تردد رفض والد الطفل الإنفاق عليه وحدوث مشاجرات مستمرة بينه وبين شقيق زوجته المتوفاة.

وتبيّن أنّه في يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم ووالدته و3 من أصدقائه -من جانب- وبين زوج شقيقته وشقيقه الآخر -من جانب آخر- قام خلالها المتهم بالتعدي على نجلي خاله بالضرب وإحداث إصابتهما، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني.

اغتصاب طفلة العمرانية
وكان الجريمة الأكثر بشاعة، عندما نُزعت الرحمة من قلب نجل عم الوالد، فاستدرج الطفلة صاحبة الـ٣ سنوات لاغتصابها بالعمرانية.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتم إعداد مأمورية برئاسة الرائد محمد نجيب والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث القسم، وتمكنت من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، بعد مرور أقل من 30 دقيقة من وقت البلاغ.

قتل شاب بولاق على يد عاطلين
ومع نهاية الأسبوع المأساوي، قام عاطلان باستدراج شاب ببولاق الدكرور، بسبب خلاف على "توك توك" وقتله.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد عاطلين، والتخلص من جثته داخل أحد العقارات ببولاق الدكرور، حيث إن المتهمين تخلصا من الضحية بسبب خلافات مالية بينهما.

وأفادت التحقيقات، أن أحد المتهمين كان يرغب في الاشتراك مع المجني عليه في "التوك توك" الخاص به، ولكنه رفض وباعه، فعندما علم المتهم استعان بأحد أصدقائه واستدرجه وسدد له طعنات متفرقة بجسده وتخلص من جثته.

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