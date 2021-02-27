"اغتصاب وقتل على يد الأقارب".. 5 ضحايا وأسبوع دموي في محافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأيام السابقة، العديد من جرائم القتل، تعددت أسبابها ما بين الاغتصاب والخلافات الأسرية والخلافات بسبب "توك توك"، وكما تنوعت الأسباب، تنوعت طرق تنفيذ الجرائم، ما بين الخنق، واستخدام السلاح، إلا أن النهاية كانت واحدة، وهي الموت للضحايا.





وترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.





بسبب الديون.. مقتل شاب الصف

مطلع الأسبوع، شهد مركز الصف بجنوب الجيزة، واقعة مقتل شاب على يد أحد الأشخاص نتيجة سداد دين عليه.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة التي تمت داخل منطقة زراعية بالصف، حيث تبين أن الشاب يدعى "محمود أحمد" يبلغ من العمر ١٨ عامًا، واستدرجه أحد الأشخاص للتخلص منه بسبب دين عليه.





كان والد المجني عليه قد اشترى "توك توك"، للعمل عليه لكي يرزق من المال الحلال، إلا أن الديون تراكمت على الشاب سائق "التوك توك"، وكان يتهرب من أصحاب "التوك توك"، وعندما ألح أصحاب الدين في طلبه، استدرج نجل صاحب "التوك توك" إلى منطقة زراعية وسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض.





الشاب الذي كان يشهد له الجميع بأنه طيب الخلق ولا يفتعل المشاكل، ويساعد أهله في تحمل أعباء الحياة، عُثر على جثته بعد ٣ أيام من مقتله، وتم العثور عليها مصادفة عندما كان أحد رعاة الأغنام يرعى غنماته التي دخلت إلى هذه الأرض، فدخل خلفها ليجد الجثة.