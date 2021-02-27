الطالع الفلكى السّبت 27/2/2021..الإتّفَاقَات النَّاجِحَة!





*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى العاشرة و17 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 20 أمشير قبطى ، 27 شُبَاط رُومى ، 15 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وعشان مَتْحِسّشْ بالإجهاد ياريت العروسة يكون معاها بنت وولد ، بنت طبّاخة وولد سُفرَجِى.(محمّد عوض من فيلم البحث عن فضيحة -1973)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج العذراء- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى العذراء فى مُواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الحُوت ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام العاشرة و 17 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج العذراء ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة تصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، و زارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ ،طاقة البدر تُساند التعافى من الصدمات العاطفية أو المالية الثقيلة ، رعاية الحيوانات الأليفة وعلاج المُصاب منها ، إجراء العمليات الجراحية بغرض التجميل ومداواة الحروق و الدمامل والكسور، مراجعة عيادات الأطباء لإنهاء آخر دورنقاهة من أمراض مُوسم الشتاء قبل إنقضائه ، عملية تنظيف شاملة للمنزل ، للسندرة ، للمكتب ، لخزانة ملابسك ، لمقتنياتك..إلخ، تحصيل أكبر جزء من المنهج الدراسى للتلاميذ أو للدراسات العليا ، كما أنها تعد العزّاب مِمّن طال إنتظارهم لقطارالزواج بالعثورعلى الزوج/ة المُناسب ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الأسد - هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الأسد وبالتوازى تكون الشمس فى مُواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الدّلو ، ماذا يعنى هذا؟

البدر فى الأسد يعنى تعاظم الإيجو والشعور بالأنا والرغبة فى الإلتفات لحاجياتنا الخاصّة من مأكل وملبس وسكن وعلاج وزواج ، ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة بورفا فالغونى وترجمتها (ثمرة إستوت/ بالفعل حمراء/شجرة التين) ويحكمها فى ثقافتهم الروح المسئولة عن الثروة والإتفاقات الناجحة خصوصاً بين ذكر وأنثى لهذا فالزهرة تحكم تلك المنزلة ، وتحت تلك المنزلة فالبدر يحمل طاقة البدايات العاطفية الجديدة ولها فرص نجاح مرتفعة بالإضافات للمشاريع التجارية الجديدة ، وسواءً العاطفية أو المالية فالنضوج عنصر أساسى للنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.





*البدر الدّافئ فى أمِريكا الشمالية

الآن يبدأ الجليد فى الذوبان شيئاً فشيئاً فى أميركيا الشمالية موطن قبائل الجنكان والمُوهُوك ، منذ اليوم بمشيئة الله تَعَالى تبدأ الحيوانات بالإطلال برؤوسها الصغيرة لتنعم ببشائرالربيع والإنطلاق للبحث عن الطعام بعد السّبات الشتوى الطويل ،الغربان تبدأ فى النعيب كما تبدأ القشور المُتتالية فى التساقط من على أفرع الأشجار بسبب تكون عدّة طبقات فوق بعضها من ذوبان وإعادة تجمّد ،الآن يُمكن رؤية فضلات الحيوانات على الأرض للتأكد من إمتلاء البطون، يُسمى هذا البدر بآخر بدورالشتاء أوالبدر الدّافئ أو بدر الغربان عند قبائل السكان الأصليين بأميركا الشماليّة بينما يُسمى عندالمستوطنين الأجانب بإسم بدر الصيام كونه مترافق مع صيامهم.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الثور: الثقة الزّائد ة بالنفس قد تتسبّب فى ضياع فرص من بين أصابعك ، تَحَلّ بالهدوء والإتزان فى العمل والعاطفة.





برج الجوزاء: تمسّك بثباتك الإنفعالى إن واجهت ظروفاً مُستفزّة،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج السّرطان: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج الأسد: بحثك عن الأمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحلامك أو تسوية نزاع مع الزوجة الحبيبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الميزان: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: لاتضغط على نفسك سواءً على جبهة العمل أو العاطفة ، الإفراط فى التّوتر والقلق لن يجلب سوى ضغط الدم ، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.





برج القوس: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الجدى: الإنجازات العظيمة غالباً تكون بداياتها متواضعة ، لاتخجل من أن تبدأ بتنفيذ مشروعك بقروش قليلة وبصورة متواضعة ، لكل مُجتهدٍ نصيب.





برج الدّلو: العاطفة ليست بمنأىً عن المستوى المادّى فاحرص على تسليط الضّوء على حالتك الماليّة للحبيبة.





برج الحوت: تبدو جاداً وحازماً بشأن عملك،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح،إما البركة الآن أو اللعنة للأبد.



