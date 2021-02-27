الشرنوبي: تشرفت بالغناء على مسرح الزمالك الذي غنت عليه أم كلثوم

قال المطرب محمد الشرنوبي، ان آخر حفلاته الغنائية بمناسبة عيد الحب، والحقيقة أن هذه الحفلة كانت مميزة ومبهجة وشديدة الرومانسية، وكان الجمهور سعيدا ومنسجما ومتفاعلا لأقصى درجة ممكنة.





وأضاف في تصريحات صحفية أن تفاعل الدمهور أسعده جدا لدرجة وجدت الناس تردد كل الأغاني في نفس اللحظة، واعتبرت هذا الحفل من أنجح الحفلات، لأنه كان بمثابة لقاء لي مع الجمهور بعد غياب، وغنيت فيه من قلبي وبكل اشتياق لجمهوري العظيم.



