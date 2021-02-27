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الشرنوبي: تشرفت بالغناء على مسرح الزمالك الذي غنت عليه أم كلثوم

السبت 27/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
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قال المطرب محمد الشرنوبي، ان آخر حفلاته الغنائية بمناسبة عيد الحب، والحقيقة أن هذه الحفلة كانت مميزة ومبهجة وشديدة الرومانسية، وكان الجمهور سعيدا ومنسجما ومتفاعلا لأقصى درجة ممكنة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تفاعل الدمهور أسعده جدا لدرجة وجدت الناس تردد كل الأغاني في نفس اللحظة، واعتبرت هذا الحفل من أنجح الحفلات، لأنه كان بمثابة لقاء لي مع الجمهور بعد غياب، وغنيت فيه من قلبي وبكل اشتياق لجمهوري العظيم.

وأكد: "لي الشرف أني غنيت على مسرح عريق وعظيم وله تاريخ مثل مسرح الزمالك، فهو شيء عظيم جدا بالنسبة لي، لأن هذا المسرح غنت عليه سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وشرف لي أني غنيت عليه أيضا بل شرف لي أني مررت من أمام بابه".


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