هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

وبين أنه ناشد الكتّاب بأن يكتبوا شخصيات خاصة بمشاري البلام، وأن أفضل من كتب له شخصية كانت فجر السعيد، التي نبشت في شخصيته وأخرجت لونا جديدا لم يظهر من قبل، وهبة حمادة، وفهد العليوة.

وذكر خلال اللقاء، أنه انتهى من عدة أعمال لشهر رمضان، منها "بيت الذل، درب الهواء، الوصية الغائبة".





وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



