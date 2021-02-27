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هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

السبت 27/فبراير/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
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منذ اللحظات الأولى لوفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، بدأ جمهوره بنشر مقاطع له، خاصة اللقاءات التي عرضت على القنوات الكويتية، والتي كان آخرها لقاءه في برنامج "ع السيف" في قناة atv الكويتية، حيث ذكر خلال اللقاء أنه يتمنى أن يكتشف مع شخص متخصص يبني فكرة أو شخصية جديدة يستطيع تقديمها وتكون مختلفة عما قدمه سابقاً، خاصة بعد أن أتم 30 عاماً في مجال العمل الفني.

وبين أنه ناشد الكتّاب بأن يكتبوا شخصيات خاصة بمشاري البلام، وأن أفضل من كتب له شخصية كانت فجر السعيد، التي نبشت في شخصيته وأخرجت لونا جديدا لم يظهر من قبل، وهبة حمادة، وفهد العليوة.
وذكر خلال اللقاء، أنه انتهى من عدة أعمال لشهر رمضان، منها "بيت الذل، درب الهواء، الوصية الغائبة".

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك، والأصم والأبكم في مسلسل جرح الزمن.


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وفاة مشاري البلام كورونا

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