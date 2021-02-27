موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإعلامية أميمة تمام، وهي تضع الماكياج، أثناء تقديم نشرة الأخبار، مساء الجمعة.





ولاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة، بسبب هذا الموقع المحرج، حيث قالت صاحبة الحساب الذي نشر الصورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إحنا اسفين لو فتحنا التلفزيون في وقت غير مناسب".



