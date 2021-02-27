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موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

السبت 27/فبراير/2021 - 03:51 ص
الإعلامية أميمة تمام
الإعلامية أميمة تمام
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإعلامية أميمة تمام، وهي تضع الماكياج، أثناء تقديم نشرة الأخبار، مساء الجمعة.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة، بسبب هذا الموقع المحرج، حيث قالت صاحبة الحساب الذي نشر الصورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إحنا اسفين لو فتحنا التلفزيون في وقت غير مناسب".

يذكر أن الإعلامية أميمة تمام قدمت نشرة التاسعة، مساء الجمعة، إلى جوار الإعلامية ريهام إبراهيم.
موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)
موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)
موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)
موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

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