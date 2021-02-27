اليوم.. "الصحفيين" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من تلقي الطعون والتنازلات، في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت.





وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.





وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.





ويتضمن جدول الأعمال التالي:





1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.





2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.





3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.





4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.





5- ما يُستجد من أعمال.





وأضاف المجلس في دعوته، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الانعقاد الأول، بنسبة حضورة 50%+1، تتم الدعوة للجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، وذلك بنبسة حضور 25%+1.