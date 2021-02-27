Advertisements

اليوم.. "الصحفيين" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:17 ص
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من تلقي الطعون والتنازلات، في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت.

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، يوم 5 مارس المقبل، وذلك الساعة العاشرة صباحًا.

وقال المجلس في دعوته، إن ذلك يأتي إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2019.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2020.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتى فبراير 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الإعادة في اليوم الثاني، من الساعة 3 حتى 7 مساءً.

5- ما يُستجد من أعمال.

وأضاف المجلس في دعوته، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الانعقاد الأول، بنسبة حضورة 50%+1، تتم الدعوة للجمعية العمومية يوم الجمعة 19 مارس، وذلك بنبسة حضور 25%+1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 9 ساعات

موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

منذ ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 12 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تعلن الجدول الزمني لانتخابات التجديد.. وجمال عبدالرحيم رئيسًا للجنة المشرفة

'محررو النقابات' تعلن دعم مرشحيها في انتخابات 'الصحفيين'

اليوم..'الصحفيين' تبدأ تلقي الطعون والتنازلات بانتخابات التجديد

"الصحفيين": لا طعون ولا تنازلات للانتخابات في اليوم الأول

اليوم.. "الصحفيين" تستأنف تلقي الطعون والتنازلات بانتخابات التجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»