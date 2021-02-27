حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الدوري العراقي

كشف مصدر مسئول في الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات مع العراقي أيمن حسين نجم هجوم القوة الجوية الذي ارتبط اسمه بالمارد الأحمر في الأيام القليلة الماضية.





وأفادت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة بأن الأهلي دخل في مفاوضات مع النجم العراقي من أجل تدعيم الخط الهجومي الذي يعاني لاعبيه في الفترة الأخيرة من هبوط في المستوى.





وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات مع العراقي أيمن حسين بشكل رسمي أو شفهي وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.





وألمح المصدر أن الوقت مبكر للغاية للحديث عن حسم صفقات جديدة، حيث يتبقى على نهاية الموسم ما يقرب من 6 شهور وهو وقت طويل للغاية يحدث فيه الكثير من المتغيرات.



