Advertisements

"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
حسين أنسي
Advertisements


تألقت فرقة "بلاك تيما" وألهبت أجواء أولى حفلاتها الغنائية، مساء أمس الجمعة، على مسرح الزمالك، بباقة غنائية تخطت 18 أغنية، وسط الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. 


وأخذت الفرقة مسامع الجمهور في رحلة لملكوت أشهر أغانيها، تنوعت بين القديمة جداً منها والجديدة نسبيا،  بداية من رائعة "بحار" وأغنيات "شط النيل" و"إيه يعني" و"برنس الليالي"، بجانب تقديم أغنيتي "مرسال" و"جوبا"، وحرصت على تقديمها بشكل موسيقي مغاير عن المعتاد لتكون إطلالتها الأولى في مسرح الزمالك مميزة. 
 

وفجرت بلاك تيما كبرى مفاجآتها غير المتوقعة،  بدعوتها الفنان حمدي الميرغني والفنان محمد سلام للمشاركة في الغناء مع ثلاثي الفرقة على خشبة المسرح،  وسط صياح الجمهور،  ليقررا الموافقة على العرض والرقص والغناء معهم عبر أغنية بلاك تيما الشهيرة "زحمة".



واختتمت بلاك تيما موسم حفلات فبراير في مسرح الزمالك، الذي يشهد باقة منوعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل عيد الحب مع محمد الشرنوبى، وحفل نوران أبو طالب وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر.
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)
"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرح الزمالك محمد سلام حمدي اليرغني بلاك تيما بحار بلاك تيما بحار الملكوت

أخبار تهمك

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 12 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"بلاك تيما" تلهب أجواء الصيف في الأوبرا (صور)

دينا الوديدي وأسماء أبو اليزيد وهشام إسماعيل نجوم حفل عيد ميلاد "بلاك تيما" (صور)

"شارموفرز" تتوج بلقب "ريد بل ساوند كلاش" عمان على حساب "أوتوستراد" (صور)

"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال

بلاك تيما تغني لأول لمرة على مسرح الزمالك.. تعرف على التفاصيل

حمدي الميرغني ومحمد سلام يشاركان "بلاك تيما" غناء "زحمة" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»