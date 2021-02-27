"بلاك تيما" تتألق بأولى حفلاتها على مسرح الزمالك (صور)









تألقت فرقة "بلاك تيما" وألهبت أجواء أولى حفلاتها الغنائية، مساء أمس الجمعة، على مسرح الزمالك، بباقة غنائية تخطت 18 أغنية، وسط الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.









وأخذت الفرقة مسامع الجمهور في رحلة لملكوت أشهر أغانيها، تنوعت بين القديمة جداً منها والجديدة نسبيا، بداية من رائعة "بحار" وأغنيات "شط النيل" و"إيه يعني" و"برنس الليالي"، بجانب تقديم أغنيتي "مرسال" و"جوبا"، وحرصت على تقديمها بشكل موسيقي مغاير عن المعتاد لتكون إطلالتها الأولى في مسرح الزمالك مميزة.





وفجرت بلاك تيما كبرى مفاجآتها غير المتوقعة، بدعوتها الفنان حمدي الميرغني والفنان محمد سلام للمشاركة في الغناء مع ثلاثي الفرقة على خشبة المسرح، وسط صياح الجمهور، ليقررا الموافقة على العرض والرقص والغناء معهم عبر أغنية بلاك تيما الشهيرة "زحمة".













واختتمت بلاك تيما موسم حفلات فبراير في مسرح الزمالك، الذي يشهد باقة منوعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل عيد الحب مع محمد الشرنوبى، وحفل نوران أبو طالب وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر.