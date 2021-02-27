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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات السبت

السبت 27/فبراير/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تبدأ أحداث الجولة 24 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بثلاث مواجهات، حيث يستضيف سبازيا نظيره بارما، ويواجه لاتسيو نظيره بولونيا، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على هيلاس فيرونا.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة بلقاء يجمع بين تورينو وساسولو أمس الجمعة، إلا أن المباراة تم تأجيلها.

على صعيد صراع الهدافين، استعاد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً، متجاوزاً روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 17 هدفاً.

وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الإيطالي، قبل لقاءات اليوم السبت.
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 18 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 17 هدفاً.
3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.
4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.
5- لويس مورييل (أتالانتا) – 14 هدفاً.
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.
7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.
8- جواو بيدرو (كالياري) – 11 هدفاً.
9- لورينز إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.
10- لورينزو إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.

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