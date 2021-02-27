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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز مباراة قوية تجمع بين تشيلسي ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأحد القادم.

وتقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأحد.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز اللقاء الماضي على حساب نيوكاسل يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف الجولة الماضية بينما فريق تشيلسي تعادل أمام ساوثهامبتون بهدف لكل منهما.

ويحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما تشيلسي فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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