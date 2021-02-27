موعد مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام فى الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي وست هام يونايتد المركز الرابع.