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رمضان صبحي مهدد بالايقاف أربع مباريات

السبت 27/فبراير/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواجه رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خطر الإيقاف خلال الفترة المقبلة، بعد اعتراضه على حكم اللقاء أمين عمر عقب نهاية مواجهة الجونة، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تقرير أمين عمر حكم لقاء بيراميدز والجونة، قرارا فاصلا في إيقاف رمضان صبحي من عدمه خلال المباريات المقبلة من بطولة الدوري الممتاز، بعد اعتراضه عليه بعد إنتهاء مواجهة الجونة الأخيرة.

من جانبه تنص لائحة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، على إيقاف أي لاعب يقوم بالاعتراض على حكم المباراة لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

ويواجه رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد اعتراضه على أمين عمر اللقاء بشكل غير لائق.

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