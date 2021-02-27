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باريس سان جيرمان يمنح مبابي فرصة أخيرة لتحديد مصيره

السبت 27/فبراير/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قامت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بإعطاء فرصة إلي النجم الفرنسي كيليان مبابي لتحديد مصيره قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن البي أس چي يمر بفترة مميزة مع نجمه مبابي.

ويرغب ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي فى التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان ترغب فى الإبقاء على مبابي خلال المواسم المقبلة خاصة انه نجم الفريق وتريد تمديد تعاقده ولذلك منحت اللاعب فرصة من أجل تحديد مصيره.

ويذكر أن كيليان مبابي قاد باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز برباعية مقابل هدف على نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وسجل ثلاث أهداف.



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