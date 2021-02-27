Advertisements

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام فى الدوري الإنجليزي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع : والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.
خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيلفا.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 11 ساعة

موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس قسم الأشعة.. ثان ضحية لـ"كورونا" بالطاقم الطبي في يوم واحد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»