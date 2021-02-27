تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع : والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.

خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيلفا.



