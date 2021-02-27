موقف معلول من المشاركة أمام طلائع الجيش

تضاءلت فرص الظهير الأيسر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المشاركة أمام طلائع الجيش في الدوري.





ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش غدًا الأحد، على ملعب الأهلي وي السلام في السابعة والنصف مساءً، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.





ولم يشارك علي معلول في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، واكتفى بجلسة في الجيم، بالإضافة إلى استكماله برنامج التأهيل بالركض حول الملعب، بجانب تنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.





وكان معلول أصيب في العضلة الخلفية أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، من أجل المشاركة في المباريات.



