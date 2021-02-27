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آسر ياسين: "زوجتي لا تشك في تصرفاتي"

السبت 27/فبراير/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان آسر ياسين، إن زوجته تثق به بشكل كبير وهي لا تشك في سلوكياته أو تصرفاته خارج المنزل.


وأشار خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": إلى أنه أحيانًا يرغب في السفر بمفرده بعيدًا عن المنزل، مشيرًا إلى أن هذا لا يسبب لزوجته أي ازعاج.


ولفت إلى أنه كان ينظر إلى العائلات أو الأسرة الكبيرة نظرة إعجاب وحب، مشيرًا إلى أنه حريص على السفر والخروج مع أبنائه حيث رزقه الله تعالى بـ 3 أولاد.

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