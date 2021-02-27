موعد مباراة أستون فيلا أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكان نادي استون فيلا قد خسر فى المباراة الماضية أمام نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



