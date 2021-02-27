تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.

خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.

خط الهجوم: واتكينز، تراوري، الغازي.



