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تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي
السبت 27/فبراير/2021 - 06:43 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينز.
خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، كاش.
خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.
خط الهجوم: واتكينز، تراوري، الغازي.
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