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موسيمانى يستقر على بديل "معلول" أمام طلائع الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يرغب المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشراك أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر، ضد طلائع الجيش غدًا الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر، من الدوري المصري، في السابعة والنصف مساء الأحد.

وسيشارك أيمن أشرف بدلًا من محمود وحيد في الرواق الأيسر، في ظل غياب التونسي علي معلول للإصابة.

ويريد موسيماني عدم المجازفة بإشراك معلول أساسيًا، على الرغم من جاهزيته الطبية، ولكن سيكون بديل أفضل لحالته في ظل غيابه اكثر من أسبوعين.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، من 9 مباريات، حيث فاز في ست مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر أي مباراة.

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