تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يخطط لحل أزمة تجديد عقد نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس في أسرع وقت ممكن علماً بأن عقده ينتهي مع الملكي في الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة ABC الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان طلب من مسئولي ريال مدريد حل أزمة تجديد عقد راموس في أسرع وقت ممكن.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد عرض على سيرجيو راموس التجديد لمدة موسم مع تخفيض راتبه بنسبة 10% مع وجود بند خيار التجديد في عقده لموسم إضافي براتب كامل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تحرك زيدان لحل أزمة تجديد عقد راموس جاء في محاولة من زيزو لطمأنة راموس خلال فترة تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.



