ريال مدريد يرفض دوناروما

قام مينو رايولا، بعرض خدمات موكله جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، على مسؤولي ريال مدريد الإسباني.





ريال مدريد يرفض ضم جيانلويجي دوناروما

ومن المقرر أن ينتهي عقد دوناروما مع الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانًا مع أي نادٍ.





من جانبه ذكرت "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن رايولا استغل تعثر مفاوضات ميلان بشأن تجديد عقد دوناروما، لعرض الحارس الإيطالي على ريال مدريد، لمعرفة إذا كانوا على استعداد لدفع 9-10 ملايين يورو سنويًا.





وتابعت الصحيفة مسؤولي ميلان عرضوا على دوناروما التجديد نظير راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، بينما طلب مينو رايولا وكيل الاعب 10 ملايين يورو.





وأكملت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني أبلغوا مينو رايولا، بأنهم غير مهتمين بحارس ميلان، لأن هذا المركز يشهد وجود البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة الأوكراني أندريه لونين.





وأتمت الشبكة تقريرها موضحة أن مفاوضات رايولا مع ريال مدريد لم تتطرق الحديث عن موكله النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند والذي ارتبط بالرحيل إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.



