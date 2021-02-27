عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

وضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.





وتسعى إدارة نادي الزمالك لحسم ملف تجديد عقد ظهير أيسر الفريق، نظرًا لأهمية اللاعب، ووجود اهتمام من عدد من الأندية التي تريد الحصول على خدماته.





وتفاوض لجنة الكرة بنادي الزمالك، عبدالله جمعة بشأن تجديد عقده مع النادي، ويلقى ذلك ترحيبًا من اللاعب.





عبدالله جمعة اشترط الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك، في الوقت الذي عرضت فيه إدارة النادي 6 ملايين جنيه لتمديد عقده.



